2020/01/29 | 12:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المسقلة … أكد عضو مجلس النواب عن تحالف صادقون نعيم العبودي، أن استهداف البعثات الدبلوماسية مرفوض تماماً ويعقد المشهد.وقال العبودي في تصريح لصحيفة عربية تابعته “المستقلة” اليوم الاربعاء ، إنه “في الوقت الذي أعطى فيه البرلمان العراقي الإذن للحكومة لإخراج القوات الأجنبية من البلاد، فإن استهداف البعثات الدبلوماسية مرفوض تماماً، ويتعارض مع آليات تنفيذ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صادقون: استهداف البعثات الدبلوماسية يتعارض مع قرار سحب القوات الاجنبية من العراق) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صادقون: استهداف البعثات الدبلوماسية يتعارض مع قرار سحب القوات الاجنبية من العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).