لأول مرة .. العراق يحظر استيراد 24 مادة زراعية (نباتية وحيوانية)

2020/01/29 | 12:40 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت وزارة الزراعة يوم الاربعاء انها وفرت 24 مادة زراعية (نباتية وحيوانية) ومنعتها من الاستيراد لوفرتها محليا.

وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف في بيان اليوم، ان هذه الوفرة جاءت نتيجة للدعم الذي قدمته الوزارة للفلاحين والمزارعين سواء كان في مجال المستلزمات الزراعية (بذور واسمدة ومبيدات وتقانات حديثة ولقاحات بيطرية) من جانب، وحماية المنتج المحلي والادارة العلمية والفنية الصحيحة، فضلاً عن جهود الوزارة بتسليم مستحقات الفلاحين والمزارعين من قبل وزارة التجارة من جانب اخر.

واشار الى الى توفر الحصة المائية و جميعها ساهمت في تشجيع الفلاحين والمزارعين على زيادة الانتاج الزراعي كماً ونوعاً والتي أفضت نتائجها بتوفير عشرين محصولاً نباتياً طوال العام، وهذا لاول مرة يحدث في العراق نتيجة جهود الوزارة والدعم الحكومي ومنع الاستيراد وحماية المنتج الزراعي المحل.

وعدد المتحدث المحاصيل وهي كالاتي:

الطماطم والخيار والباذنجان واللهانة والقرنابيط والجزر والنبق والخس والذرة الصفراء والتمر والرقي والبطيخ والثوم والبصل الاخضر والشجر والرمان والشونذر والشلغم والعسل، ، فضلاً عن اربعة منتجات حيوانية هي بيض المائدة والدجاج الحي والدجاج المجزور الكامل والاسماك ) أضافة الى الاكتفاء الذاتي من محصولي الحنطة والشعير، فضلا عن الكميات المنتجة من الرز والتي وصلت الى ثلاثمائة واربعة الاف طن سلمت الى وزارة التجارة ماعدا الكميات الاخرى التي تم شراؤها من قبل الشركات الاهلية مباشرة من المزارعين ومازال الاستلام مستمرأ في بعض المواقع.

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