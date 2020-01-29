الصناعة تعتزم افتتاح مكتبة الكترونية بتقنية النانو تكنولوجيا

2020/01/29 | 12:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعتزم الشركة العامة للصناعات الكهربائية والالكترونية أحد تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن ،اليوم الاربعاء، افتتاح مكتبة الكترونية بتقنية النانو تكنولوجي.

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