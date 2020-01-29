وصول معتمد المرجعية الدينية الى الموصل

2020/01/29 | 12:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق شهد مقر لواء 44 في الحشد الشعبي في نينوى وصول سماحة الشيخ باسم الوائلي معتمد المرجعية الدينية العليا في الديوانية كخطوة منه لدعم قوات الحشد الشعبي

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