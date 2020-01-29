هل مصالح إيران تتقدم على حقوق العراق وشعبه . خبير سياسي يجيب

2020/01/29 | 12:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ….اكد الخبير السياسي، مصطفى سالم، أن مصالح إيران تتقدم على حقوق العراق وشعبه في مسألة اختيار رئيس جديد للحكومة العراقية.وقال سلم في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الاربعاء ، إن “التجارب السياسية تفصح أن الجدلي ينعكس إيجابيا على إدارة الدولة، وغير الجدلي من لن يفعل أي شيء ولن يسمع غير نفسه”.وأضاف […]

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