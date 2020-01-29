الحلبوسي وأبو الغيط يؤكدان على ضرورة المحافظة على سيادة العراق الوطنية

2020/01/29 | 12:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ضرورة المحافظة على سيادة العراق الوطنية.

وذكر بيان لمكتب الحلبوسي، ان رئيس البرلمان بحث هاتفياً مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، وجرى خلال الاتصال التأكيد على ضرورة إبعاد العراق عن النزاعات الإقليمية والدولية، وأن لا تكون أرضه ساحة للصراع، والمحافظة على سيادته الوطنية، وأضاف البيان، ان الحلبوسي عبَّر عن رغبة العراق الدائمة في التعامل مع محيطه العربي وبناء أوسع العلاقات سياسيًّا واقتصاديًّا، والحرص على تطوير العمل العربي المشترك.

و أكد أبو الغيط دعم الجامعة العربية المستمر لاستقرار العراق وازدهاره وتحقيق طموحات شعبه.

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