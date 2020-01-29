الميليشيات تتبرأ من قصف المواقع الأميركية.. لماذا كل هذا الخوف؟

2020/01/29 | 12:45 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ودق ماضي- الحل العراق لم تنته الهجمات “المجهولة” التي تستهدف المواقع الدبلوماسية والقواعد الأميركية للظهور مجدداً، رغم انتقال الصراع الأميركي الإيراني إلى “مرحلة المكاشفة” وتبني الهجمات بشكل مباشر، عقب مقتل […]

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