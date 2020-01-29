الحكيم القدس لا يمكن مصادرتها او إحتكارها او بيعها في أسواق المساومات والصفقات و المزايدات الانتخابية

2020/01/29 | 12:46 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين)وصف رئيس تيار الحكمة الوطني، السيد عمار الحكيم، خطة السلام للرئيس الامريكي دونالد ترامب في الصراع الفلسطيني – الاسرائيلي المعروفة بـ(صفقة القرن).

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