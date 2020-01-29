النصر: صفقة القرن لن تكون حلاً بل مأزقاً جديداً ستكابد المنطقة تداعياته

2020/01/29 | 12:46 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين] أعلن ائتلاف النصر رفضه لـ"صفقة القرن"، كما حمّل الاطراف المتبنية لها جميع التداعيات التي ستنتج عنها.

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