بالارقام.. حقوق الانسان تكشف عن حالات اغتيال واختطاف رافقت التظاهرات

2020/01/29 | 12:47 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشفت مفوضية حقوق الانسان، اليوم الاربعاء، عن عدد محاولات الاغتيال والاختطاف التي طالت متظاهرين وصحفيين، فيما وجهت رسالة الى القوات الامنية.وقال عضو المفوضية فاضل الغراوي في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إن “محاولات الاغتيال والاختطاف والتعدي على المتظاهرين تعد انتهاك صارخ لحق الانسان في الحياة والامان وتقييد لحرية الرأي والتعبير […]

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