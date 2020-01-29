الزراعة: حظر استيراد 24 مادة زراعية وحيوانية بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي

2020/01/29 | 12:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق اعلنت وزارة الزراعة يوم الاربعاء انها وفرت 24 مادة زراعية (نباتية وحيوانية) ومنعتها من الاستيراد لوفرتها محليا.وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه اليوم، ان هذه الوفرة جاءت نتيجة للدعم الذي قدمته الوزارة للفلاحين والمزارعين سواء كان في مجال المستلزمات الزراعية (بذور واسمدة ومبيدات وتقانات […]

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