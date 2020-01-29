الحزب الشيوعي يرجح إزاحة الطبقة السياسية “الفاسدة” من قبل المتظاهرين

2020/01/29 | 12:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … رجح القيادي في الحزب الشيوعي العراقي، جاسم الحلفي، إزاحة الطبقة السياسية “الفاسدة” من قبل المتظاهرين.وقال الحلفي في تغريدة على “تويتر”، إن “المنتفضين يدركون ان التغيير ممكن، وذلك عبر ازاحة طغمة الفساد المتمرسة بالحكم ومحاكمتها، وهذا هدف ليس سهلا، بل يتطلب تحقيقه بذل الجهود وإقامة انشطة منظمة ومستمرة ومواصلة الكفاح”.وأضاف “ها هي […]

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