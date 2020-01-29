الحكمة: رئيس الوزراء القادم يجب ان تقبل به ايران وامريكا

2020/01/29 | 12:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … دعا عضو كتلة الحكمة النيابية خالد الجشعمي ، الاجهزة الامنية الى الكشف عن المندسين والحفاظ على سلمية التظاهرات، مبينا انه يجب ان يكون رئيس الوزراء القادم موازنا بين ايران وامريكا.وقال الجشعمي في تصريح متلفز تابعته “المستقلة” اليوم الاربعاء ، ان ” وجود المندسين لا يعني اتهام كل المتظاهرين وان المندسون لن يؤثروا […]

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