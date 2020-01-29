مستشار : تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين في ظل عدم إقرار الموازنة

2020/01/29 | 12:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … كشف المستشار المالي لرئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية عادل عبد المهدي، مـظـهـر مـحـمـد صالح، اليوم الأربعاء، أن الحكومة أمّنت رواتب الموظفين والمتقاعدين للعام الحالي على الرغم من عدم إقرار الموازنة العامة الاتحادية للعراق لعام 2020.وقال صالح لصحيفة “الصباح” الرسمية، “نطمئن الموظفين والمتقاعدين بتأمين الرواتب للسنة المالية الحالية 2020، ولا مـسـاس فـيـهـا، لا […]

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