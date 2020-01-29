ستكتشف جميع الاخبار والصور المفبركة من خلال تطبيق

2020/01/29 | 12:56 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برسأعلن تطبيق إنستغرام ميزة جديدة وهي إظهار تنبيه للمستخدمين في حال أن الصورة كانت معدّلة، مما يسهم في معرفة الصور غير الحقيقية والأخبار المفبركة.وتحاول مواقع التواصل الاجتماعي بشكل دائم محاربة الإشاعات والأخبار الزائفة عبر إتاحة خيار الإبلاغات من قِبل المستخدمين، ولكن إدارة إنستغرام تح...

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