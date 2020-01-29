2020/01/29 | 13:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- صلاح الدين عقد الحشد الشعبي والقوات الامنية والعشائر، اليوم الاربعاء، اجتماعا تنسيقيا لغرض التعاون والتنسيق الامني في صلاح الدين.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إن “اجتماعا امنيا مشتركا عقد في ناحية يثرب في صلاح الدين بين الحشد الشعبي والقوات الامنية وشيوخ ووجهاء الناحية لبحث الوضع الامني والتعاون المشترك”، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد والقوات الأمنية والعشائر يعقدون اجتماعا تنسيقيا للتعاون الامني في صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد والقوات الأمنية والعشائر يعقدون اجتماعا تنسيقيا للتعاون الامني في صلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).