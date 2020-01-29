2020/01/29 | 13:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الاربعاء، القاء القبض على مجهز الأسلحة لداعش في القائم.وقالت المديرية في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان “مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ٨ وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة 30 تمكنت من القبض على أحد الإرهابيين في ناحية تل الرمانة بقضاء القائم _ الانبار “.واضافت،ان “الإرهابي كان أحد المجهزين […]

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