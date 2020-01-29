مفوضية حقوق الانسان توثق محاولات اختطاف واغتيال خلال التظاهرات

2020/01/29 | 13:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … قال عضو مفوضية حقوق الانسان، فاضل الغراوي، ان المفوضية وثقت محاولات اختطاف واغتيال خلال التظاهرات ، مؤكدا ان “المفوضية وثقت (٤٩) حالة ومحاولة اغتيال و (٧٢) محاولة اختطاف طالت متظاهرين وناشطين ومدونين منذ اليوم الأول للتظاهرات .وشدد الغراوي في بيان تلقت “المستقلة ” نسخة منه اليوم الاربعاء ، على ان محاولات الاغتيال […]

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