العراق يعتقل مجهز السلاح لداعش

2020/01/29 | 13:04 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ القت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ٨ وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة ٣٠ القبض على أحد الإرهابيين في ناحية تل الرمانة بقضاء القائم _ الانبار.وذكر بيان للاستخبارات، ان الإرهابي أحد المجهزين الأساسيين لاسلحة عصابات داعش الإرهابية، ومن المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤إرهاب.

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