قانون الانتخابات الجديد.. أبرز السلبيات والمشاكل!

2020/01/29 | 13:06 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت ساحات الاحتجاج جدلًا واسعًا بشأن قانون الانتخابات

الترا عراق - فريق التحرير

أثار قانون الانتخابات الذي صوّت عليه مجلس النواب وباركته بعض الكتل، جدلًا كبيرًا في ساحة التحرير وساحات الاعتصام في بقية المحافظات، فقد عده معتصمون "ثمرة جهود متواصلة"، ورفضه آخرون بوصفه "دون الطموح".

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