فيديو : ملاعب العراق .. ماذا يحدث خلف الكواليس؟

2020/01/29 | 13:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تلكئ كبير وعلامات استفهام فعدد الملاعب المُعلن عنها 54 ملعب ، ولكن اكثر من النصف قيد الانشاء منذ سنوات طويلة او حالتهم مُبهمة

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