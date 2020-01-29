حقوق الانسان تكشف عن عدد حالات الاغتيال والاختطاف التي رافقت التظاهرات

2020/01/29 | 13:43 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشفت مفوضية حقوق الانسان، اليوم الاربعاء، عن عدد محاولات الاغتيال والاختطاف التي طالت متظاهرين وصحفيين، فيما وجهت رسالة الى القوات الامنية.

وقال عضو المفوضية فاضل الغراوي في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، إن "محاولات الاغتيال والاختطاف والتعدي على المتظاهرين تعد انتهاكا صارخا لحق الانسان في الحياة والامان وتقييد لحرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي".

واضاف الغراوي ان "المفوضية وثقت (٤٩) حالة ومحاولة اغتيال و(٧٢) محاولة اختطاف طالت متظاهرين وناشطين ومدونين منذ اليوم الأول للتظاهرات".

واشار إلى ان "المفوضية وثقت خلال فرقها الرصدية (٥٠) حالة للتعدي على الصحفيين بالضرب والتهديد واستنشاق الغازات المسيلة للدموع ومهاجمة العديد من القنوات الفضائية وتكسير المعدات ومنع الإعلاميين من أخذ دورهم في تغطية التظاهرات".

وبين الغراوي "اننا ندعو الحكومة والقوات الامنية الى اتخاذ إجراءات فاعلة لحماية المتظاهرين والصحفيين والمحافظة على حياتهم وملاحقة الجهات المجهولة التي تحاول تكميم الأفواه وتقديمهم للعدالة وتعزيز ممارسة حرية الراي والتعبير والتظاهر السلمي لكافة الجهات بعيدا عن اي اخطار تهدد حياة المتظاهرين والناشطين والصحفيين".

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