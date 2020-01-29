“المصرف العراقي للتجارة”: لن ندفع مستحقات إيران المالية عن الغاز والكهرباء في حال لم تجدد واشنطن الإعفاء من العقوبات

2020/01/29 | 13:43 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- “فرانس برس” قال رئيس مجلس إدارة “المصرف العراقي للتجارة” إن مصرفه لن يكون طرفا في آلية دفع مستحقات إيران المالية عن الغاز والكهرباء اللذين يستوردهما العراق، في حال لم تجدد واشنطن الإعفاء من العقوبات الذي ينتهي الشهر المقبل.وقد … Readmore

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