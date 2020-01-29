خبر سار للمتقاعدين في العراق

2020/01/29 | 13:44 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف المستشار المالي لرئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية عادل عبد المهدي، مـظـهـر مـحـمـد صالح، اليوم الأربعاء، أن الحكومة أمّنت رواتب الموظفين والمتقاعدين للعام الحالي على الرغم من عدم إقرار الموازنة العامة الاتحادية للعراق لعام 2020.وقال صالح لصحيفة “الصباح” الرسمية، “نطمئن الموظفين والمتقاعدين بتأمين الرواتب للسنة المالية الحالية 2020، ولا مـسـاس فـيـهـا، لا سـيـمـا أن الـتـدفـقـات الـنـقـديـة للموازنة مطمئنة”.وأضاف أن “هناك تـحـركـات وتفـاهـمـات بين مجلسي الـنـواب والــوزراء لتقديم مـوازنـة قابلة للتطبيق، تلبي أهدافها الاجتماعية والاقتصادية، والعمل مستمر بإعدادها من قبل وزارة المالية المعنية بالأمر، على الرغم من أن الحكومة هي حكومة تصريف لا يمكن أن تمرر مشاريع قوانين”.وأوضح أن “موازنة العام الحالي 2020 بحاجة إلى إعادة هندستها باتجاه تقليل النفقات، وخفض العجز وتعظيم بعض الموارد وخلق ما يسمى بالاستدامة المالية، أي تكون الموازنة لها القدرة عـلـى الانـفـاق، وهــذا يـحـتـاج إلـى وقـت لإعـدادهـا بالشكل الصحيح”.

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