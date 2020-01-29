مجلس القضاء الاعلى يفتتح المبنى الجديد لمحكمة تحقيق الخفر في الرصافة

2020/01/29 | 13:44 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افتتح مجلس القضاء الاعلى، اليوم الاربعاء، المبنى الجديد لمحكمة تحقيق ‏الخفر في الرصافة، لافتا إلى أن "المحكمة تابعة لرئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية.‏

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "افتتاح المبنى الجديد لمحكمة تحقيق الخفر في الرصافة اليوم من قبل رئيس محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية القاضي عماد الجابري ومجموعة من نواب رئيس الاستئناف".

وأضاف، أن "المبنى الجديد يحوي ثلاث قاعات وموقف للمتهمين، فيما اشاد رئيس محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية القاضي ‏عماد الجابري بهذا العمل الذي جاء بناء على توجيهات رئيس مجلس ‏القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان وحرصه على إظهار بنايات المحاكم ودور القضاء بمكانة تتناسب وهيبة القضاء ‏العراقي.

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