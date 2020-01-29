برهم صالح يفصح عن ذمته المالية للعام 2020

2020/01/29 | 13:44 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الاربعاء، عن إفصاح رئيس الجمهورية برهم صالح عن ذمته المالية للعام 2020.

وذكرت الهيئة في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، أنَّها "تلقَّت استمارة كشف الذمَّة الماليَّة للعام الجاري الخاصَّة برئيس الجمهورية برهم أحمد صالح قاسم".

وكانت الهيئة قد أفصحت نهاية العام المنصرم عن تفاصيل التعديل الأول لقانونها النافذ رقم 30 لسنة 2011، بعد إقرار مجلس النُّوَّاب التعديل، ، طبقاً لأحكام البند أولاً من المادَّة (61) والبند ثالثاً من المادَّة (73) من الدستور، إذ أشارت المادَّة (16/ أولاً/أ)، إلى إلزام كلٍّ من (رئيس الجمهورية ونوابه)، فضلاً عن غيرهم ممن يشغل إحدى الوظائف والمناصب الرسمية كما تضمنته المادة في فقراتها الأخرى، بتقديم إقرار عن ذممهم الماليَّة.

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