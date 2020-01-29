محامية أحمد الفيشاوي تكشف تفاصيل الحكم عليه وخطواته القادمة

2020/01/29 | 13:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أثار الحكم الذي صدر أمس (الثلاثاء) على الفنان أحمد الفيشاوي بالحبس سنة وكفالة 2000 جنيه وغرامة 500 جنيه، وإلزامه بدفع مبلغ 20 ألفاً وواحد جنيه تعويضاً؛ و50 جنيهاً أخرى أتعاب المحاماة ومصاريف القضية وذلك لامتناعه عن تنفيذ أحكام نفقة تعليم لابنته لينا، العديد من التساؤلات حول حبس الفيشاوي من عدمه وهل هناك معارضة للحكم أم لا.

وأوضحت سناء لحظي محامية الفيشاوي، في تصريحات صحافية، حقيقة الحكم بحبس موكلها، حيث قالت إن الحكم غيابي لأنه صدر دون إعلام مكتب المحاماة الخاص بالفيشاوي، لأن محامي لينا الفيشاوي إما أنه كتب إعلاناً مزيفاً أو قد يكون أرسل الإعلان على محل سكن الفيشاوي القديم في الجيزة، رغم علمه بأنه غادره منذ وقت طويل.

وأضافت أنهم سيلجأون للمعارضة على الحكم وسيحضرون الجلسات من دون حاجة لحضور موكلها، وسوف يتم تقديم الأوراق التي تثبت أن لينا لم تعد لمصر منذ خمس سنوات كاملة، وأيضا حصولهم على حكم بضم لينا إلى حضانة جدتها سمية الألفي، وحكم آخر برؤيتها ولم ينفذ أي منهما، نظراً لأن لينا متواطئة مع والدتها كي تظل بانجلترا.

وأشارت لحظي، إلى أنهم حصلوا على حكم قضائي ضد جدتها لوالدتها، نظراً لأن حكم حق الرؤية لم ينفذ فقد ذهب الفيشاوي إلى نادي المقطم عدة مرات دون جدوى، لافتة إلى أنهم دفعوا نحو ربع مليون جنيه لجدتها في قسم الشرطة؛ بسبب الحكم القضائي الذي سبق هذا الحكم، وثبت بعد ذلك أن لينا لم تعد إلى مصر.

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