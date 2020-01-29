بالفيديو.. من الذي رفض تكليف محمد توفيق علاوي لرئاسة الحكومة المؤقتة؟

2020/01/29 | 13:48 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد قال النائب السابق، مشعان الجبوري، إن الذي رفض تكليف محمد توفيق علاوي، لمنصب رئيس الحكومة المؤقتة هو زعيم بارز في كتلة البناء.وذكر الجبوري خلال حديث متلفز له وتابعته “يس عراق” أن “كتلة البناء، قدمت أسم محمد توفيق علاوي لرئيس الجمهورية برهم والأخير أقتنع به وعزم على تكليفه، لكن اتصل به زعيم […]

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