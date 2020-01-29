عمليات سامراء تنفذ عملية دهم وتفتيش في منطقة الركة

2020/01/29 | 13:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- سامراء أعلنت قيادة قاطع عمليات سامراء المقدسة عن تنفيذها عملية دهم وتفتيش واسعة في منطقة الركة جنوب مدينة سامراء.وقال مراسل قيادة القاطع في بيان صحفي، ان معلومات استخباراتية حصلت عليها استخبارات قيادة قاطع عمليات سامراء كشفت عن تواجد عناصر من تنظيم داعش الاٍرهابي في منطقة الركة ضمن قاطع المسؤولية.مضيفاً ان أبطال […]

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