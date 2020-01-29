القضاء الاعلى يفتتح المبنى الجديد لمحكمة تحقيق الخفر في الرصافة

2020/01/29 | 13:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد افتتح مجلس القضاء الاعلى صباح اليوم الاربعاء، المبنى الجديد لمحكمة تحقيق ‏الخفر في الرصافة،لافتا إلى أن”المحكمة تابعة لرئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية.‏ وكشف بيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى، عن “افتتاح المبنى الجديد لمحكمة تحقيق الخفر في الرصافة اليوم من قبل رئيس محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية القاضي عماد […]

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