2020/01/29 | 13:50 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شركتا (تويوتا) و ( هوندا ) تقرران ابقاء مصانعهما في الصين مغلقة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/29 | 13:50.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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