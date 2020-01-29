الكهرباء العراقية: نبحث عن بدائل لإيران

2020/01/29 | 13:52 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء العراقية إن العراق يبحث عن بدائل لتوليد الكهرباء التي يحتاجها، بما في ذلك تطوير إنتاجه من الغاز الطبيعي، لأن إيران لا تصدر الآن سوى جزء بسيط من الغاز الطبيعي المتفق عليه للعام الحالي.… Readmore

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