2020/01/29 | 13:56 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أطلقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الأربعاء، الدفعة الثانية الوجبة السابعة من منحة الطوارئ.

وذكر بيان للوزارة اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "العمل أطلقت منحة الطوارئ الدفعة الثانية الوجبة السابعة".

ودعت الوزارة المشمولين الى "مراجعة مراكز صرف بوابة العراق (سويج) في بغداد والمحافظات لتسلم المنحة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمل تطلق دفعة جديدة من منحة الطوارئ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمل تطلق دفعة جديدة من منحة الطوارئ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).