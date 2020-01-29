السفير العراقي : استثماراتنا في الاردن تناهز الـ 18 مليون دولار

2020/01/29 | 13:56 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

قال السفير العراقي في الاردن حيدر العذاري،الاربعاء، ان حجم الاستثمارات العراقية في الاردن يقدر بنحو 18 مليار دولار، لافتا الى البلدين الشقيقين يعملان بوتيرة متناغمة ومتسارعة لتخطي حجم الاستثمارات العراقية في الممكلة حاجز العشرين مليون دولار خلال السنتين القادمتين.





واكد العذاري في كلمته خلال حضوره دعوة للجمعية الاردنية للحوار والفكر والتنمية، وتابعتها "الاقتصاد نيوز" ، ان الجهود تنصب في المرحلة الراهنة على زيادة حركة وحجم النقل والعبور عبر المنافذ الحدودية بين البلدين بما يسهم بزيادة حجم التجارة البينية بينهما.

واعلن السفير، انه تم حل اشكالية وازمة الشاحنات الاردنية التي تنقل النفظ العراقي الى الاردن وميناء العقبة، لافتا الى انه يتم يوميا دخول عشرة الاف برميل من العراق الى الاردن وان توجيهات صدرت من وزير الداخلية العراقي بالسماح بدخول 300 شاحنة اردنية الى العراق يوميا.

وبين العذاري، ان عمق العلاقات وتجذرها وتاريخها بين البلدين كفيل بحل اي ازمة او اشكالية طارئة انطلاقا من ثوابت ورسوخ هذه العلاقة التي تثبت على الدوام ان كل طرف ينظر الى مصلحة الاخر على انه مصلحته الخاصة وهو ما يدعو الى التفاؤل بعودة السوق العراقي كسوق مفضل للصناعة والتجارة الاردنية وبابة للتصدير الخارجي.





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