مصر : جزار يعترف بقتل 7 أشخاص

2020/01/29 | 13:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / اعترف جزار في كفر الدوار بمحافظة البحيرة، بذبح 7 من أسرة واحدة وحرق منزلهم، أمام المحكمة مؤكدا أن الضحية أكرمه في منزله وأنه كان ينوي قتل شقيقه وعمه.وشهدت الجلسة الأولى اعتراف المتهم بارتكابه جريمته تحت تأثير الضغوط النفسية الشديدة إثر المشاكل العائلية مع شقيقه وعمه وأنه لم يكن ينوي قتل المجني عليهم […]

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