طلعت رضوان - لماتذا تقف الأنظمة العربية مع ترامب ضد الفلسطينيين؟

2020/01/29 | 14:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #طلعت_رضوان لماذا تقف الأنظمة العربية مع ترامب ضد الفلسطينيين؟ أصحاب الفكر المثالى ، يتصوّرون أنّ خطة الرئيس الأمريكى (صفقة القرن) ستحل مشكلة الفلسطينيين، وكأنّ خطة ترامب (هبة سماوية) ستنزل على الشعب الفلسطينى، ليسترد أرضه من الإسرائيليين، وبينما هذا هو موقف المثاليين والرومانسيين، فإنّ معظم شباب (عالم النت ، مثل الفيس بوك وتويتر) لديهم نظرة (موضوعية وعقلانية) وقد رصد البعض وجود 17 ألف (تغريدة) ضد صف......

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