فاطمة ناعوت - معرض القاهرة الدولي للدواء 2020

2020/01/29 | 14:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فاطمة_ناعوت هذا المقال يصفُ دواءً مؤكدًا للوقاية من مرض خطير.والدواءُ متوفّرٌ الآن في مركز مصر للمعارض، لفترة محدودة.أثبت العلمُ أن مَن يقرأ يوميًّا من العسير أن يضربه آلزهايمر؛ الوحش الأعمى الذي يأكل ذاكرةَ الإنسان ويلتهمُ تاريخَه فلا يعود يعرف شيئًا من ماضيه، ينسى أصدقاءه ويتنكّر لأولاده، ولا يتعرّف حتى على رفيق العمر.لهذا كتبت المجلةُ الفرنسية: Destination Santé (الوجهة الصحية)، في صدر دراسة حول عل......

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