قــرار امــريكي يطــالب بــ التحقيــق بــ أساليب القمــع والقتل في ايران

2020/01/29 | 14:00 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

اعتمد مجلس النواب الأميركي قراراً بالأغلبية يدينقمع النظامالايراني للاحتجاجات وقتل المتظاهرين السلميين.

ويدعو القرار، الذي تم التصويت عليه مساء الثلاثاء، الحكومة الأميركية إلى "عقد اجتماع طارئ في مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان، التابعين للأمم المتحدة، لإدانة انتهاكات حقوق الإنسان ا...

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