2020/01/29 | 14:00 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ سكاي برس

أكد الكاتب والباحث التاريخي الامريكي اريك زويس، أن الولايات المتحدة خيرت العراق بين الانضمام اليها ضد ايران او تدميره، فيما أشار على ان مشروع الإقليم السني هو أميركي بالأساس وليس سنيا

ونقل موقع اوراسيا عن زويس في مقال له، إن المسؤولين الامريكان اوضحوا انه اذا يجب على الولايات ال...

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