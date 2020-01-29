فيديو : كيف تستعيد الصور المحذوفة من هواتف أندرويد؟

2020/01/29 | 14:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / تُعد مشكلة فقدان الصور من ذاكرة الهاتف واحدة من أكثر المشكلات التي تواجه مستخدمي الهواتف، فما هي السبل لحماية الصور من الضياع أو استعادتها في حال حذفها؟ استعادة الصور المحذوفة من بطاقة الذاكرة: يعتمد الكثير من مستخدمي هواتف أندرويد على بطاقات ذاكرة من نوع SD لتخزين الصور والفيديوهات والملفات في هواتفهم، وفي حال […]

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