بعد قرار واشنطن بتعليق شحن الأسلحة.. f16 العراقية تتحوَّل إلى “خردة”

2020/01/29 | 14:02 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحل العراق ـ محمد الجبوري بعد أن أعلنت القوات الجوية الأميركية، أخيراً، عن تعليق جميع شحنات الأسلحة والذخيرة الأميركية لقوات الأمن العراقية، والتي تشمل قطع غيار وصواريخ لأسطول #العراق من […]

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