فايروس كورونا يغلق مصانع “تويوتا” و”هوندا” في الصين

2020/01/29 | 14:03 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة “ساحات التحرير” قررت شركتا “تويوتا” و”هوندا” اليابانيتان لصناعة السيارات، اغلاق مصانعها في الصين حتى التاسع من شباط المقبل، وذلك على خلفية انتشار فايروس كورونا.وأوقفت شركتا “تويوتا” و”هوندا” مصانعهما في الصين في وقت سابق بمناسبة احتفالات رأس السنة القمرية … Readmore

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