القوات المسلحة اليمنية تصدر بيانا هاما عصر اليوم

2020/01/29 | 14:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد العميد يحيى ان القوات المسلحة اليمنية ستصدر بيانا هاما عصر اليوم الأربعاء.وقال العميد يحيى سريع المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية في تغريدة له على تويتر: إن “القوات المسلحة اليمنية ستصدر بيانا هاما، الساعة الرابعة عصر اليوم”.وكانت تحدثت مصادر في مليشيات هادي عن سقوط مديرية ثانية من مديريات مأرب بيد الجيش واللجان الشعبية.[…]

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