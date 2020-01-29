قيادي بتحالف الصدر: صالح ينتظر توافقاً كلياً على رئيس الوزراء الجديد.. توقعنا تكليفه يوم أمس

2020/01/29 | 14:04 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

كشف عضو بتحالف "سائرون"، المدعوم من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأربعاء (29 كان...





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