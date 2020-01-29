ايران بره بره ايران جوه جوه

2020/01/29 | 14:05 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: خالد العاني الفقراء والمساكين والمتعبين والضائعين والمسلوبين الحقوق والمهملين والمهمشين والمقموعين وسكان المقابر ومكبات الازبال والانقاض هؤلاء ومن محسوب على ملاكهم صدقوا من رفعوا شعارات المساواة بالحقوق والمواطنة وخاصة...أكمل القراءة ←

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