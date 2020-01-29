سعوديات ضحايا رقاة وشيوخ دجالين

2020/01/29 | 14:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / بعض الرقاة يلجأون إلى كتابة أرقام هواتفهم على جدران المنازل والمصليات متخذين من الشعار التجاري «اتصل نصل» وسيلة للوصول إلى المستهدفين.أحد الرقاة قال إنه لا يطلب مقابلا ماليا نظير عمله بل يبتغي الأجر والمثوبة من الله، وأن المقابل المادي يتمثل في عائدات بيع مياه زمزم والعسل المقروء عليه، إذ يصل كيلو العسل […]

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