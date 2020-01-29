أحداث مهدت لاغتيال المهندس وسليماني في العراق

2020/01/29 | 14:08 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يخشى العراقيون التورط بحرب بين واشنطن وطهران في ظل أزمة كبرى وفراغ دستوري

الترا عراق - فريق التحرير

على خلفية مقتل متعاقد مدني وإصابة عسكريين أمريكيين بهجوم صاروخي عنيف طال قاعدة "كي وان" في محافظة كركوك شمالًا، وبعد حديث عن زيارة خاطفة غير معلنة قام بها وزير الخارجية مايك بومبيو إلى قاعدة عين الأسد، تحقق أول رد عسكري أمريكي "ضد إيران" على الأراضي العراقية، ليضع البلاد على أعتاب الحرب.

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