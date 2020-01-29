ائتلاف النصر عن

2020/01/29 | 14:08 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرأبدى ائتلاف النصر، بزعامة حيدر العبادي، رفضه لـ"صفقة القرن"، لافتًا إلى أن هذه الصفقة ستزيد من اضطراب شعوب ودول المنطقة التي تعصف بها أزمات الاستبداد وغياب العدالة الاجتماعية.

قال الائتلاف ببيان صدر في 29 كانون الثاني/يناير وتلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إن "اللاعدالة والاستقواء وفرض سياسة الأمر الواقع لن تنتج الأمن والسلام، ولن تحقق التعايش والازدهار لشعوب ودول المنطقة".

طالب الائتلاف "جميع دول العالم المحبة السلام، ومؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية وفي مقدمتها جامعة الدول العربية، برفض هذه الصفقة، ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".

أكد أن "هذه الصفقة ستزيد من اضطراب شعوب ودول المنطقة التي تعصف بها أزمات الاستبداد وغياب العدالة الاجتماعية، وتعيش تحت وطأة الفتن الطائفية وهجمات الإرهاب الأسود وصراع الجبهات الجيوسياسية، وإنّ صفقة القرن لن تكون حلًا، بل مأزقًا جديدًا ستكابد المنطقة تداعياته".

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