نادي انجليزي ينافس برشلونة وانتر ميلان على ضم جيرو

2020/01/29 | 14:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصبحت هناك حالة من الغموض حول مستقبل مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، أولفييه جيرو، بعدما توقفت جميع مفاوضاته في الفترة الماضية مع إنتر ميلان للانتقال إلى صفوفه في الميركاتو الشتوي الحالي.وذكرت شبكة “سكاي سبورتس” العالمية، أن “جيرو يقترب بشدة من الانتقال إلى توتنهام رغم وجود اهتمام كبير أيضًا من جانب برشلونة الذي […]

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