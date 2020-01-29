منتخب اشبال العراق يواجه ناشئة الخور ودياً

2020/01/29 | 14:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواجه منتخب اشبال العراق، نظيره فريق ناشئة نادي الخور القطري في الإطار الودي.وستقام المباراة على ملعب الخور مساء اليوم، حيث تأتي لمواجهة ضمن استعدادات ليوث الرافدين للاستحقاقات المقبلة.ويعسكر منتخب الاشبال لمدة 10 أيام في قطر من اجل التحضير جيداً لقادم لبطولات واعداد جيل وعد للكرة العراقية.يذكر أن اغلب الأندية والمنتخبات العراقية، تعسكر […]

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